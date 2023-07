La mamma del ventunesimo secolo è una mamma social. Che sia per diletto o per lavoro, la maggior parte delle madri sceglie di condividere con i propri amici virtuali frammenti di vita quotidiana. Ma cos’è che viene mostrato? E, soprattutto, fin dove tutta questa «socializzazione» consente di condurre una vita, per così dire, regolare?

Il caso di Alicia Dougherty

Alicia è una mamma quarantaduenne che, come tante altre, si divide tra famiglia e lavoro. Alicia tuttavia non lavora seduta dietro una scrivania o dietro una cassa del supermercato: lei è un’influencer ed è uno dei volti in crescita sulla piattaforma di TikTok. Oneri e onori di esporsi al mondo, la giovane madre è finita nelle ultime ore nell’occhio del ciclone. Perché? Ha fatto mangiare i suoi figli – quattro biologici e otto adottati – da una piscina per bambini per risparmiare(?) su piatti, posate e, non ultimo, sul tempo. Nel dettaglio, i bambini hanno mangiato nachos prendendoli man mano dal gonfiabile di gomma che ha fatto da mega piatto.

La polemica

Doveva essere un modo di divertire i fan e invece si è dimostrato una calamità per critiche e insulti. Il video che Alicia ha pubblicato su TikTok ha fallito nell’intento dell’influencer, generando commenti del tipo «è davvero antigenico», «il mio peggior incubo» e ancora «è davvero disgustoso, come puoi permettere che i tuoi figli mangino in questo modo?». In mezzo, parole meno dure che sono anzi d’appoggio all’idea della donna: «Così si creano ricordi tra fratelli, brava» scrive una donna decisamente controcorrente. La questione rimane aperta: troppo social e poco mamma Alicia o troppo antisocial – che poi anche i leoni da tastiera sono social a modo loro – e poco aperti gli utenti?