Foggia: Leone, 'Agostinacchio esempio concreto di senso istituzioni'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Agostinacchio, per lungo tempo parlamentare e poi sindaco di Foggia. Un uomo che ha dato esempio concreto di cosa significhi testimoniare il senso delle Istituzioni, le stesse che ha servito per tutta la vita, dal Parlamento al territorio senza mai risparmiarsi, come dimostrano le notizie di queste ore che lo ritraggono al lavoro fino agli ultimi giorni della sua vita". Lo afferma Antonio Leone, ex vicepresidente della Camera.

"Un politico d’altri tempi -aggiunge- con cui ho avuto l’onore e il piacere di lavorare nel capoluogo dauno come vicesindaco per un periodo del suo mandato. Da oggi la politica pugliese, e foggiana in modo particolare, è decisamente più povera”.