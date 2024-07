Foggia: scoperto avvocato evasore fiscale totale, per 5 anni non ha emesso fatture

Foggia: scoperto avvocato evasore fiscale totale, per 5 anni non ha emesso fa...

Foggia, 13 lug. – (Adnkronos) – Ammontano ad oltre 190 mila euro i ricavi nascosti al fisco da un avvocato di Foggia constatati a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Cerignola. Il professionista, evasore totale dal 2019 al 2024, è stato segnalato all’Agenzia delle Entrate per non aver mai presentato le dichiarazioni dei redditi. I finanzieri hanno effettuato analisi di rischio e consultato le banche dati in uso al Corpo, individuando il professionista che esercita l’attività di studi legali. Il contribuente è stato selezionato a seguito della constatazione, da parte delle fiamme gialle, di alcuni elementi di anomalia e dall’assenza delle dichiarazioni fiscali. I dati acquisiti con le indagini bancarie sono stati incrociati con quelli risultanti nei documenti extracontabili acquisiti in sede ispettiva, facendo emergere l’omessa dichiarazione di compensi per oltre 190 mila euro che erano stati incassati a fronte di prestazioni legali senza l’emissione di alcuna fattura.