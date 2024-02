Foibe, CasaPound in corteo a Roma: "Ricordare è un dovere"

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - Un lungo corteo di cittadini e militanti di CasaPound ha sfilato per via Laurentina fino al quartiere Giuliano-Dalmata, a Roma, per ricordare i martiri di Foibe ed Esodo.“Contro il negazionismo di esponenti della politica e del mondo accademico, ricordare il sacrifi...