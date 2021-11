Fondazione Intesa Sanpaolo, cinque borse per dottorati umanistici

Milano, 27 nov. (askanews) – La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha assegnato anche per il 2021 cinque borse di studio destinate a dottorati in discipline umanistiche, per un ammontare complessivo di 375.000 euro. A essere premiate sono state le università di Catania, Chieti-Pescara, Macerata, Udine e Verona.

“Sono state consegnate anche quest’anno le borse di studio per i dottorati – ha detto ad askanews il presidente della Fondazione, Claudio Angelo Graziano – cinque da 75mila euro ciascuna.

E’ la quinta edizione e quest’anno abbiamo avuto una grande adesione dalle università: hanno partecipato in 29 con 56 progetti e non è stato facile per la commissione individuare i vincitori secondo i filoni che avevamo individuato. Da quelli più tradizionali sulla tutela dei beni culturali a quelli più attuali dedicati al tema dell’inclusione e della tecnologia e in generale dei nuovi linguaggi”.

La Fondazione Intesa Sanpaolo, nata nel 2008, è uno dei pilastri del sistema integrato di welfare del Gruppo bancario ed opera con finalità di contrasto al disagio economico e sociale in assistenza ai dipendenti in stato di difficoltà.

“Ormai – ha aggiunto Graziano – la Fondazione rappresenta una realtà significativa del terzo settore e opera in tutte queste attività collegate alla solidarietà, al superamento dei bisogni dei singoli”.

E le premiazioni sono state anche l’occasione per fare il punto complessivo sull’impegno della Fondazione. “Nell’insieme in questi anni – ha concluso il presidente – sullo studio abbiamo erogato più di 8 milioni di euro e complessivamente l’intervento in questi anni è stato di 26 milioni, perché a fianco delle attività a favore dello studio e della formazione ci sono state tutte quelle a favore dei dipendenti e dei pensionati, nonché le iniziative di supporto ai progetti di solidarietà, compresi quelli per le mense dei poveri e dei dormitori”.

Anche questi sono aspetti della vita e dell’attività del gruppo bancario.