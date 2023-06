Formaggio grattuggiato: consumo settimanale per 9 italiani su 10

Milano, 7 giu. (askanews) – “Il formaggio grattugiato si pone al centro della dieta degli italiani e abbiamo rilevato come circa il 90% degli italiani dichiari di farne un consumo settimanale e se stringiamo al campo alle frequenze maggiori di almeno 3-4 volte a settimana saliamo tra il 56-60%. Quindi insomma è, possiamo dire, un pilastro della dieta degli italiani, sia per la qualità dei prodotti percepiti in netto miglioramento negli ultimi anni e anche per la versatilità del grattugiato confezionato, che consente a quel 39% di italiani che dichiarano di avere poco tempo da dedicare alla cucina e preparazione dei pasti di ovviare nella gestione dell’attività quotidiana. Si pongono e grattugiati in busta come prodotti sempre più percepiti di qualità ad equiparabile grattugiato a mano e come prodotti capaci di concigliare i tempi di vita dell’attività quotidiana”. Così Alessandro Scalcon, Senior Researcher Swg, illustra ad askanews i risultati della ricerca condotta per Ferrari Giovanni Industria Casearia in occasione del 200esimo anniversario dalla fondazione della storia azienda lodigiana.