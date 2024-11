Formazione e lavoro: nuovo via per il Master di UniCa e Terna

Cagliari, 15 nov. (askanews) – Migliorare rispetto al passato, per trasformare il futuro. Questo l’obiettivo di Terna e dell’Università degli Studi Cagliari con il Master in digitalizzazione del sistema elettrico per la Transizione Energetica, giunto alla terza edizione, inaugurata questa mattina all’interno dell’Aula Magna della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Ateneo cagliaritano. Il percorso di formazione è promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab, legato a quello più ampio del Tyrrhenian Link che coinvolge Sardegna, Campania e Sicilia. Un modello vincente da estendere e replicare anche in altre sedi in Italia ed all’estero, ha sottolineato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Giuseppina Di Foggia secondo cui il Master Tyrrhenian Lab si conferma un’opportunità formativa di alto livello accademico per le nuove generazioni e per i professionisti del settore elettrico che entreranno a far parte del gruppo Terna e saranno protagonisti del futuro dell’energia.

L’inaugurazione del Master è avvenuta in contemporanea nei tre atenei coinvolti. A Cagliari, a prendere la parola, sono stati il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e dispacciamento di Terna, Presidente e coordinatore scientifico del Tyrrhenian Lab, Francesco Del Pizzo, e dal rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola.

“Per noi questa è un’esperienza importante sotto tanti aspetti. A partire dall’impostazione di qualcosa di nuovo come meccanismo”.

Le 350 domande presentate per la nuova edizione sono una testimonianza di come Università e mondo del lavoro possano andare di pari passo. L’incontro tra gli studenti della seconda edizione e coloro che prenderanno parte al nuovo corso ha chiuso la giornata. Diciannove, tra studenti e studentesse, sono stati insigniti del titolo, mentre i nuovi studenti hanno dato ufficialmente al proprio percorso, che terminerà dopo un anno con l’assunzione tra le fila di Terna. Un’occasione importante per cambiare rispetto al passato e trasformare il domani della Sardegna e del Paese.