Formiche nelle piante d'appartamento: soluzioni per evitare danni

Alcuni insetti, sebbene molto piccoli, possono causare dei danni alle piante che si trovano in casa. Si tratta delle formiche, parassiti che possono causare problemi alle foglie. Per poterli evitare è necessario adottare degli accorgimenti e soluzioni adeguate per il benessere della pianta.

Gli insetti come le formiche possono essere presenti, non solo all’esterno, ma anche nell’interno delle case dal momento che invadono le piante d’appartamento. Questi insetti, molto minuscoli, possono essere sicuramente dei nemici e degli antagonisti per la salute e il benessere delle piante, in generale.

Possono formare delle colonie sotterranee per cui arrivano a scavare dei cunicoli nella terra che rischiano di essere deleteri per le radici delle piante. Per esempio gli afidi e le cimici della vite che sono trasportati da questi insetti possono sicuramente essere un problema in quanto vanno ad alimentare la linfa vitale.

Le formiche, all’interno del tronco della pianta, possono sicuramente prosperare e creare il loro nido nelle piante soprattutto se trovano la situazione ideale. Le formiche operaie tendono a svegliarsi durante i mesi primaverili in modo da cercare del cibo e così sopravvivere.

Nei mesi estivi, quindi da luglio a settembre, ecco che giunge la specie alata, sia maschi che femmine. Sono insetti che cominciano a sciamare per accoppiarsi. Non sono parassiti dannosi o pericolosi, ma dal momento che si prendono cura delle afidi e di altri insetti, possono causare dei problemi alle piante.

Formiche nelle piante: rimedi

Per le piante d’appartamento e non solo, le formiche possono costituire un problema dal momento che causano un’infestazione parassitaria. Sono diverse poi le soluzioni che sicuramente aiutano a liberarsi da questi insetti dentro e fuori casa.

Prima di tutto, se si vuole preservare il benessere delle proprie piante è consigliabile provare a chiudere o sigillare alcune fessure e punti d’accesso. In questo modo si capisce che cosa le attrae, a cominciare dalle piante di afidi, per evitare che entrino in casa e quindi li elimino.

Per evitare che ci sia una proliferazione delle formiche nelle piante d’appartamento, è fondamentale trovare degli accorgimenti e delle soluzioni che possano sicuramente impedirne l’accesso. Controllare le foglie delle piante in modo che non si danneggino è sicuramente un aiuto a evitare la presenza di questi insetti.

Sono diversi poi i rimedi naturali, a cominciare dai bulbi d’aglio che si possono piantare nei vasi. L’odore di questo ortaggio sicuramente impedisce a questo insetto di avvicinarsi proteggendo così la pianta e facendola crescere nel modo migliore. La cannella e i chicchi di caffè da spargere sul terreno aiutano sicuramente a tenerle alla larga.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.