Fornovo Gas rivoluziona il settore del biogas e dei gas saturi di acqua presentando il Compressore DA300 con Cilindro D13: efficienza energetica e sostenibilità al centro dell'innovazione

Una scelta che impegna l’impresa a perseguire ambiziosi obiettivi in tema di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

Con questa scelta è stata data continuità a una priorità strategica che ha sempre guidato l’attenzione dell’azienda verso le persone, l’ambiente, i clienti, la comunità.

Diventando Società Benefit, Fornovo Gas ha impresso nuovo impegno per raggiungere gli obiettivi d’impresa implementando la propria visione etica su ambiente, società e persone.

NASCE IL COMPRESSORE DA 300 CON CILINDRO D13 CHE INCREMENTA EFFICIENZA ENERGETICA, RISPARMIO E SOSTENIBILITA’

Con questi presupposti, in un’epoca definita dalla necessità impellente di una transizione energetica efficace e sostenibile, Fornovo Gas, azienda leader nella produzione di compressori alternativi, segna un nuovo e fondamentale capitolo. L’azienda ha presentato la sua ultima innovazione: il compressore alternativo verticale DA300 equipaggiato con il nuovo cilindro D13, una soluzione ingegneristica d’avanguardia progettata specificamente per il trattamento di biogas, CO₂ e gas saturi di acqua. Questa nuova tecnologia non si limita a migliorare le prestazioni, ma ridefinisce gli standard di efficienza energetica del settore, promettendo una significativa riduzione dei costi operativi e un minore impatto ambientale.

La notizia rappresenta una svolta per tutti gli operatori del settore del biogas e del biometano, un mercato in continua espansione e di cruciale importanza per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. La sfida principale in questo campo è sempre stata quella di gestire miscele di gas, spesso umidi e corrosivi, mantenendo al contempo un’alta affidabilità e, soprattutto, ottimizzando i consumi energetici, che rappresentano una delle maggiori voci di spesa per gli impianti.

IL CILINDRO D13 E’ UN CONCENTRATO DI POTENZA E ROBUSTEZZA

La risposta di Fornovo Gas a questa sfida è il cilindro D13, un concentrato di potenza, robustezza e intelligenza progettuale. Realizzato con materiali di altissima qualità, selezionati per resistere alle condizioni più severe. Il cilindro D13 è il cuore pulsante di un sistema che garantisce performance costanti nel tempo. La sua struttura impiega ghisa sferoidale per assicurare una durabilità e una robustezza eccezionali, acciaio legato nitrurato ionicamente per una resistenza superiore all’usura e alla corrosione, e acciaio in lega temperato per gestire senza problemi le elevate pressioni e temperature tipiche di queste applicazioni.

PIU’ 15% DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il risultato di questa eccellenza costruttiva è un balzo in avanti in termini di efficienza. Il compressore DA300 con cilindro D13 vanta un aumento del 15% dell’efficienza energetica rispetto ad altre tecnologie di compressione comunemente utilizzate per i gas saturi di acqua. In termini concreti, questo si traduce in un risparmio energetico mensile stimato di ben 21.000 kWh, calcolato in condizioni operative standard (compressione da 0,1 a 16 bar con una portata di 1100 Nm³/h). Un dato impressionante che, su base annua, permette agli impianti di abbattere drasticamente i costi operativi e di migliorare la propria sostenibilità economica e ambientale.

100% OIL FREE

Un altro pilastro fondamentale della nuova soluzione è la tecnologia 100% oil-free, conforme allo standard API 618. L’assenza totale di olio nel processo di compressione elimina qualsiasi rischio di contaminazione del gas trattato. Questo non solo garantisce un output di biometano o CO₂ di massima purezza, ma semplifica anche l’impianto a valle, eliminando la necessità di costosi sistemi di filtrazione dell’olio e riducendo i costi di manutenzione legati al consumo e allo smaltimento dei lubrificanti.

La versatilità è un altro punto di forza del nuovo sistema. Il DA300 con cilindro D13 è stato progettato per integrarsi perfettamente con le diverse tecnologie di upgrading del biogas oggi disponibili. È in grado di operare fino a 8 bar per sistemi come il lavaggio ad acqua (water wash), il trattamento con ammine o la tecnologia PSA (Pressure Swing Adsorption), e può spingersi fino a 16 bar per gli impianti che utilizzano la più esigente tecnologia a membrane. Questa flessibilità lo rende una soluzione ideale per un’ampia gamma di progetti, sia nuovi che di revamping di impianti esistenti, consentendo agli operatori di scegliere la tecnologia di purificazione più adatta alle proprie esigenze senza compromessi sul fronte della compressione.

IL COMPRESSORE DA300 HA UN NUOVO CUORE

L’innovazione del cilindro D13 si inserisce in una strategia aziendale che da oltre 50 anni pone la ricerca, lo sviluppo e la qualità “Made in Italy” al centro della propria visione. Fornovo Gas, con oltre 2.500 installazioni in 60 paesi, è un partner riconosciuto a livello globale per la sua capacità di fornire soluzioni su misura, affidabili e tecnologicamente avanzate. Questa nuova release rafforza la posizione dell’azienda come attore chiave nella transizione energetica, offrendo al mercato uno strumento concreto per rendere la produzione di energia rinnovabile dal biogas non solo più pulita, ma anche economicamente più vantaggiosa. Il compressore DA300 con il suo nuovo cuore, il cilindro D13, non è solo un passo avanti per Fornovo Gas, ma un acceleratore per l’intero settore delle energie rinnovabili.

IN QUALI FIERE INTERNAZIONALI CONOSCERE IL DA300 CON CILINDRO D13

Il Compressore DA300 con Cilindro D13 è una grande novità tecnologica che sarà presentata nelle principiali fiere specialistiche a livello mondiale.

Si parlerà del Compressore DA300 con Cilindro D13 nelle fiere di OGA 2025 (Kuala Lumpur), GASTECH 2025 (Milano), EDF – ENERGY, FUELS, DECARBONISATION NEC, (Birmingham), SALÒN DEL GAS RENOVABLE (Valladolid), HYDROGEN TECHNOLOGY EXPO-CARBON CAPTURE TECHNOLOGY EXPO (Hamburg Messe), ECOMONDO (Rimini).