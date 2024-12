Forte vento di maestrale provoca danni a Porto Torres

Danni significativi a Porto Torres

Un violento vento di maestrale ha colpito Porto Torres, portando con sé una serie di danni significativi. Nella zona non lontana da via delle Vigne, un cornicione è crollato, mentre nella zona industriale una copertura è volata via. Le raffiche hanno raggiunto i 70 km/h, creando non pochi problemi per i residenti e le autorità locali.

Intervento dei vigili del fuoco

La mattinata è stata caratterizzata da un super lavoro per i vigili del fuoco del Sassarese, che hanno ricevuto decine di chiamate di soccorso. Tra i vari interventi, si segnalano pali pericolanti, cornicioni divelti, alberi sradicati e rami caduti. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto un impegno notevole da parte dei soccorritori.

Disagi nei trasporti marittimi

Le cattive condizioni meteo marine hanno avuto ripercussioni anche sui trasporti. La corsa programmata per questa sera tra Golfo Aranci e Porto Vecchio, in Corsica, è stata annullata. Inoltre, il traghetto Moby proveniente da Genova non è riuscito ad attraccare a Porto Torres, ma ha dovuto dirigersi verso Olbia. La Delcomar ha comunicato che, fino a sabato 21 dicembre, tutto il traffico marittimo da e per Carloforte sarà dirottato verso lo scalo di Calasetta, a causa del peggioramento delle condizioni meteo.

Previsioni meteo e impatti sull’Isola

Il maestrale continua a farsi sentire in tutta l’Isola, con raffiche che arrivano a 100 km/h, specialmente sui rilievi. Localmente, si stanno verificando rovesci di media intensità, mentre le temperature sono in picchiata a causa di una tempesta polare che ha colpito l’Europa. La situazione meteorologica è monitorata costantemente, e si raccomanda a tutti di prestare attenzione e seguire le indicazioni delle autorità competenti.