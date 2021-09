Fraccaro: da Superbonus 110% risultati, continuare a migliorarlo

Ferrara, 23 set. (askanews) – “Dobbiamo lavorare per continuare a migliorare la misura che sta dando un’ottima dimostrazione del principio per cui oggi se si fanno politiche intelligenti è possibile coniugare sviluppo economico e tutela ambientale”. Lo ha detto il deputato Riccardo Fraccaro, intervenendo a una tavola rotonda organizzata da Ance Emilia al RemTech Expo di Ferrara sulle opportunità per la riqualificazione degli edifici esistenti grazie al Superbonus 110%.

“Stiamo discutendo sugli effetti che già in questi mesi ha avuto questa misura in termini occupazionali, in termini di crescita del Pil, in termini di sviluppo delle imprese del territorio – ha spiegato Fraccaro -.

Parliamo a livello nazionale di 6,3 miliardi dei cantieri già certificati, quindi lavori finiti e certificati dai tecnici”.

“Credo che nella storia del nostro paese difficilmente troviamo spese per investimenti così rapidamente messe a terra – ha proseguito -. E di 132.000 posti di lavoro creati in un momento così difficile come quello della pandemia. Stiamo lavorando tutti insieme per una proroga della misura, insieme ad Ance, insieme alle associazioni di categoria.

lo stiamo chiedendo al governo e ai ministri per la prossima legge di bilancio”.

Il Superbonus 110% ha funzionato perché è una misura “partita dall analisi reale non dalla necessità di parlare alla pancia dei cittadini, ma di parlare al futuro dei cittadini e alle nuove generazioni” quindi “da un analisi puntuale della situazione”. Infatti, ha chiarito Fraccaro “se noi facciamo una ricerca storica ci accorgiamo che la crescita economica del paese è sempre coincisa con la crescita del settore dell edilizia. E dal punto di vista ambientale l edilizia privata è stata una delle principali cause di inquinamento del nostro paese. Quindi le due cose convergono, convergono verso l urgenza di rifare le nostre abitazioni in maniera più sostenibile dal punto di vista energetico. Questa misura ha cercato di facilitare questo attraverso un investimento pubblico importante. Con questo approccio abbiamo creato una misura che sta dando veramente soddisfazione al tessuto territoriale”.