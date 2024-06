Francia, Ciotti espulso dal partito dei Repubblicani: "Sono e resto presidente"

Eric Ciotti è stato ufficialmente espulso dal partito dei Repubblicani. Una decisione presa all’unanimità, che ha fatto scoppiare una crisi interna al partito.

Francia, Ciotti espulso dal partito dei Repubblicani

Eric Ciotti è stato espulso dal partito dei Repubblicani. Una decisione presa all’unanimità, come si legge in un comunicato diffuso dall’ufficio politico dopo una riunione straordinaria, che ha fatto scoppiare una crisi interna al partito. Secondo quanto riferito dal sito di Le Figaro, la presidenza ad interim di Lr sarà assunta da François-Xavier Bellamy, vicepresidente, Anne Genevard, segretaria generale.

Ciotti espulso dal partito dei Repubblicani: la replica

“Sono e resto il presidente della nostra formazione politica” ha replicato Ciotti su X, annunciando la sua espulsione per aver annunciato un accordo con Rassemblement National in vista delle elezioni del 30 giugno. Nel post Ciotti ha affermato che “la riunione organizzata questo pomeriggio si è svolta in flagrante violazione del nostro statuto. Nessuna decisione presa in questa riunione ha conseguenze legali, può avere conseguenze penali” ha aggiunto, ribadendo che continuerà ad essere il presidente del partito.