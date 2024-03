Francia: crolla palazzo a Tolosa, si scava sotto le macerie

Parigi, 9 mar. (Adnkronos) - E' crollato nella notte un edificio a tre piani a Tolosa, in Francia. Il palazzo era stato evacuato nei giorni scorsi, ma le autorità stanno conducendo ricerche sotto le macerie per individuare eventuali dispersi, scrive il giornale La Depenche. Dalle prima i...

Parigi, 9 mar. (Adnkronos) – E' crollato nella notte un edificio a tre piani a Tolosa, in Francia. Il palazzo era stato evacuato nei giorni scorsi, ma le autorità stanno conducendo ricerche sotto le macerie per individuare eventuali dispersi, scrive il giornale La Depenche. Dalle prima indicazioni non sembra ci siano vittime, ha precisato l'emittente Bfmtv. Sul posto, vicino a Place du Capitole, nella notte sono entrati in azione vigili del fuoco e polizia.

All'inizio della settimana i 23 residenti nell'edificio erano stati evacuati negli edifici vicini dopo che parte del muro era crollato. Martedì il comune di Tolosa ha emesso un ordine di pericolo. Il quotidiano aggiunge che il crollo avrebbe indebolito gli edifici vicini. La strada è stata chiusa al pubblico.