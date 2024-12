Francia: Gozi, 'Bayrou persona più adatta, può ottenere la non belligeranza'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Credo che François Bayrou sia la persona più adatta al governo: c’è bisogno di qualcuno che sia percepito come indipendente, che abbia esperienza istituzionale. È uno dei pochi capace di dialogare con tutti, anche con Marine Le Pen. Può ottenere una non belligeranza. Spero che Macron lo annunci stasera alle 20”. È quanto dichiara Sandro Gozi a L’ora del Riformista, l’appuntamento settimanale del quotidiano diretto da Claudio Velardi che ospita il dibattito su temi internazionali e di politica interna.

Quanto alla crisi politica che sta investendo l’Europa, l’eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo aggiunge: “L’incertezza in Francia e in Germania non è una buona notizia per l’Europa, perché l’intesa franco-tedesca è sempre più necessaria. L’Ue dovrebbe partire affrontando questioni politiche esistenziali: l’Ucraina, il Medio Oriente, la transizione ecologica e digitale, l’automotive”.