Francia, incendio in centrale nucleare: piano di emergenza spegne i reattori

Il tutto è avvenuto sabato scorso intorno alle 2 e 40 di notte in una delle centrali nucleari più note della Francia. Stando a quanto condiviso dall’autorità francese per la sicurezza nucleare, nella centrale di Chinon sarebbe scoppiato un incendio che ha causato un’interruzione di elettricità nell’impianto, ciò ha fatto scattare il piano di emergenza che ha automaticamente spento i reattori.

I dettagli della vicenda

L’incendio improvviso, le cui cause sono ancora da accertare, è scoppiato nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio scorso, intorno alle 2 e 40 ed ha interessato la centrale nucleare di Chinon, in Francia. Questo è quanto emerso dalle prime informazioni condivise dall’Edf, l’operatore che gestisce l’impianto, specificando che le fiamme hanno colpito un settore non nucleare della struttura.

Nonostante ciò l’incendio, che ha portato ad un’interruzione di elettricità nell’impianto, ha comunque fatto entrare in azione il piano di emergenza portando allo spegnimento automatico dei reattori. Le fiamme sono state subito domate tramite i servizi antincendio e non è stato registrato alcun ferito.

Non ci sarebbero danni per l’ambiente

Sempre secondo le informazioni condivise dall’Edf, l’incendio ha colpito un trasformatore fuori dalla zona nucleare e l’incidente non ha avuto alcun impatto sull’ambiente.

Anche se tutto sembra essere andato per il meglio, l’Agenzia francese per la sicurezza nucleare ASN ha dichiarato che nei prossimi giorni terrà sotto controllo la centrale nucleare con particolare attenzione al monitoraggio della la rete delle acque meteoriche sui reattori 3 e 4. Ma non è tutto, perché si occuperà anche di esaminare le condizioni per revocare il piano di emergenza insieme all’Edf e all’Irsn.