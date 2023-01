Francia invia 150 soldati in Polonia (per addestrare gli ucraini)

Francia invia 150 soldati in Polonia (per addestrare gli ucraini)

Francia invia 150 soldati in Polonia (per addestrare gli ucraini)

Roma, 31 gen. (askanews) – Il ministro della Difesa francese, Sebastien Lecornu, ha annunciato l’invio di “150 militari frnancesi” in Polonia per addestrare “fino a 600 soldati ucraini al mese”. Lecornu, che ha ricevuto l’omologo ucraino Oleksii Reznikov, ha insistito sul fatto che “l’uso delle armi che affidiamo loro è puramente difensivo”.

“Inoltre confermo che 150 militari francesi si recheranno alla fine del mese di febbraio in Polonia per armare dei battaglioni di formazione in collegamento con la Polonia.

“L’obiettivo è di formare fino a 600 soldati ucraini al mese”, ha aggiunto.

“Il ministro della Difesa dell’Ucraina ricorda qui, dal ministero della Difesa francese, che l’uso delle armi che noi affidiamo loro è puramente difensivo”, ha concluso.