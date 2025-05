Francia: Macron, 'discuteremo schieramento aerei con bombe nucleari in Paesi europei'

Parigi, 13 mag. (Adnkronos/Afp) - La Francia è "pronta ad aprire" una discussione sullo schieramento di aerei francesi dotati di bombe nucleari in altri Paesi europei, in modo simile a quanto stanno facendo gli americani riguardo la loro politica di deterrenza nucleare. Lo ha detto ...

Parigi, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – La Francia è "pronta ad aprire" una discussione sullo schieramento di aerei francesi dotati di bombe nucleari in altri Paesi europei, in modo simile a quanto stanno facendo gli americani riguardo la loro politica di deterrenza nucleare. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron su TF1.

"Definirò il quadro in modo molto ufficiale nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha affermato il capo dello Stato, aggiungendo tre condizioni riguardo la deterrenza nucleare francese: "La Francia non pagherà per la sicurezza degli altri", "non avverrà a scapito di ciò di cui abbiamo bisogno per noi stessi" e, infine, "la decisione finale spetterà sempre al Presidente della Repubblica, capo delle forze armate".