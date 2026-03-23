Francia, morto ex premier Lionel Jospin

(Adnkronos) - E' morto l'ex primo ministro francese socialista Lionel Jospin. Lo ha reso noto la sua famiglia all'Afp spiegando che Jospin è morto ieri, all'età di 88 anni. A gennaio Jospin aveva detto di aver subito "un'operazione seria", senza però rivelarne i dettagli. Capo del governo franc...

(Adnkronos) – E’ morto l’ex primo ministro francese socialista Lionel Jospin. Lo ha reso noto la sua famiglia all’Afp spiegando che Jospin è morto ieri, all’età di 88 anni. A gennaio Jospin aveva detto di aver subito “un’operazione seria”, senza però rivelarne i dettagli.

Capo del governo francese dal 1997 al 2002, segretario del Partito socialista dal 1981 al 1988 e di nuovo dal 1995 al 1997, Jospin si è candidato senza successo anche alle elezioni presidenziali del 1995 e del 2002.

“Lionel Jospin è una figura di spicco della storia francese” che “grazie al suo rigore, al suo coraggio e al suo ideale di progresso, ha incarnato l’alto ideale della Repubblica”, ha scritto il presidente francese, Emmanuel Macron, su X ricordando l’ex premier scomparso.

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