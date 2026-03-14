Francia nega un progetto ufficiale di pace per Libano e Israele ma offre mediazione

Parigi respinge le ricostruzioni su un piano francese per il Libano: il governo ha proposto solo di facilitare dialoghi diretti tra Libano e Israele

Parigi ha chiarito la propria posizione ufficiale dopo la diffusione di notizie che attribuivano alla Francia un ruolo guida nella definizione di un accordo di fine ostilità tra Libano e Israele. In una nota inviata all’agenzia Afp, il Ministero degli Esteri ha escluso l’esistenza di “alcun piano francese” strutturato e ha spiegato di avere semplicemente sostenuto l’apertura di contatti diretti tra le autorità libanesi e quelle israeliane, offrendosi di facilitare i colloqui quando le parti lo ritenessero opportuno.

La precisazione arriva dopo che il sito Axios aveva pubblicato i dettagli di una proposta attribuita a Parigi: un quadro che, secondo le fonti citate, avrebbe incluso il riconoscimento di Israele da parte del Libano e il disarmo progressivo di Hezbollah. La smentita ufficiale mette però in luce la delicatezza di qualsiasi iniziativa esterna in un contesto in cui attori regionali e internazionali seguono con attenzione l’evolversi delle operazioni militari e delle negoziazioni.

La smentita di Parigi e i limiti dell’intervento

Nel testo diffuso dal Quai d’Orsay si sottolinea che la Francia non intende imporre agende o soluzioni e che il ruolo proposto è quello di mediatore e facilitatore. Il messaggio è stato chiaro: spetterà alle due parti in causa definire contenuti, priorità e tempi degli eventuali incontri. Questo approccio evita di sovrapporsi alle dinamiche locali e risponde anche a preoccupazioni internazionali su possibili ingerenze esterne che potrebbero complicare piuttosto che semplificare il negoziato.

Perché Parigi ha ritenuto necessario chiarire

La smentita francese è motivata dalla necessità di evitare fraintendimenti diplomatici e di non compromettere rapporti con attori che seguono posizioni differenti sul conflitto. Definire un piano unilaterale avrebbe potuto innescare reazioni da parte di Stati e formazioni come Iran o gruppi armati coinvolti, alterando il fragile equilibrio regionale e rischiando di ridurre la efficacia di qualsiasi mediazione futura.

Cosa riportava la bozza diffusa da Axios

Secondo le fonti citate da Axios, il progetto attribuito a Parigi includeva alcuni punti sensibili che avrebbero richiesto ampie garanzie e verifiche internazionali. Tra le misure principali c’erano il riconoscimento di Israele da parte del Libano, l’impegno di Beirut a impedire attacchi dal proprio territorio e un piano per il disarmo di Hezbollah, che avrebbe dovuto essere progressivo e controllato da organismi esterni.

Elementi operativi della proposta

La bozza delineava anche il ridispiegamento delle Forze armate libanesi a sud del fiume Litani, un ritiro israeliano entro un mese dai territori occupati all’inizio del conflitto e la verifica del disarmo affidata a Unifil e a una possibile coalizione internazionale. Infine, il piano prevedeva negoziati per una non aggressione permanente e la demarcazione dei confini tra Libano e Israele entro il 2026.

Il contesto regionale e i rischi di escalation

La questione della pace in Libano si inserisce in un panorama più ampio di tensioni che, nella giornata del 14 marzo 2026, hanno visto sviluppi su più fronti: dalle intercettazioni di missili nel Qatar agli attacchi che hanno colpito infrastrutture in Isfahan, fino all’uso di droni contro l’ambasciata americana a Baghdad. Questi eventi evidenziano quanto sia fragile la situazione e quanto possano incidere sulla fattibilità di qualunque accordo che richieda fiducia tra le parti.

Impatto umanitario e appelli alla diplomazia

Le conseguenze sul terreno sono pesanti: il Ministero della Salute del Libano ha segnalato che, dal 2 marzo, sono state uccise 826 persone, tra cui 106 bambini, con oltre 2.000 feriti. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco e il ritorno alla via diplomatica, sottolineando il rischio che il sud del Libano diventi inabitabile se le ostilità non si fermano. In questo scenario, ogni proposta di pace richiede non solo volontà politica ma meccanismi di tutela e verifica credibili per tutte le parti coinvolte.