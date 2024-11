A Erstroff, un piccolo comune nella Francia orientale, al confine con la Germania, sono stati rinvenuti dei resti umani nella soffitta di un’abitazione.

Francia, scoperto cadavere in soffitta durante una ristrutturazione

La scoperta è avvenuta durante i lavori di ristrutturazione intrapresi dai nuovi proprietari, una coppia che aveva acquistato l’immobile lo scorso anno, dopo la morte della vedova dell’ex proprietario. L’uomo era scomparso nel 2009, all’età di 81 anni, e da allora non si avevano più avuto sue notizie. Nonostante le ricerche, non era mai stato ritrovato e, alla morte della moglie, la casa era stata messa in vendita.

Le piste al vaglio degli inquirenti

Secondo quanto riferito dai giornali locali, il ritrovamento risalirebbe al pomeriggio di sabato 2 novembre. Le ossa non sono ancora state identificate, tuttavia, potrebbero appartenere proprio all’anziano inquilino, sparito oltre quindici anni prima. I proprietari hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine, che hanno aperto un’indagine per fare luce sulla vicenda. La polizia ha inviato i resti a Strasburgo e si attendono i risultati dell’esame forense.

L’ipotesi del suicidio

Per il momento non ci sono certezze sull’identità della vittima, né sulla causa della morte, sebbene tutti gli indizi suggeriscano un suicidio. Olivier Glady, procuratore della vicina città di Sarreguemines, ha reso noto che i resti umani sono stati rinvenuti in una parte della casa che non era mai stata inventariata prima. “Mentre cercava l’origine di un’infiltrazione d’acqua dal tetto, uno dei proprietari è entrato in un buco quasi senza rendersene conto e ha trovato i resti” ha spiegato, aggiungendo che il corpo è stato ritrovato appeso a una corda.