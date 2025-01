Una situazione allarmante

Dal maggio 2023, il comune di Modigliana, situato in provincia di Forlì, è stato colpito da un numero impressionante di frane, ben 6.962 eventi che hanno messo a dura prova la comunità locale. Le precipitazioni, che in alcuni momenti hanno raggiunto i 600 millimetri, hanno causato un cedimento del terreno senza precedenti, trasformando il paesaggio e la vita quotidiana degli abitanti. Questo piccolo borgo, con una popolazione di circa 4.300 persone, si trova ora a fronteggiare una crisi ambientale che sembra non avere fine.

Le conseguenze per la comunità

La vita a Modigliana è cambiata radicalmente. Le strade, una volta percorribili, sono ora rovinate e inaccessibili, rendendo difficile il ritorno a casa per molti residenti. “Sono due anni che conviviamo con le frane”, racconta un abitante del luogo, evidenziando la frustrazione e la paura che pervadono la comunità. Le frane non solo hanno danneggiato le infrastrutture, ma hanno anche messo in pericolo la sicurezza dei cittadini, costringendo molti a vivere in uno stato di continua allerta.

Interventi urgenti e richieste di aiuto

Di fronte a questa emergenza, il sindaco di Modigliana ha annunciato che sono stati anticipati 27 interventi in somma urgenza, per un totale di 350mila euro, interamente a carico del Comune. “Chiediamo che ci vengano riconosciuti”, afferma il sindaco, sottolineando la necessità di un supporto esterno per affrontare questa crisi. La situazione richiede un intervento immediato da parte delle autorità regionali e nazionali, affinché si possano attuare misure efficaci per la messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia della comunità.

Un futuro incerto

Il futuro di Modigliana appare incerto. Le frane continuano a minacciare la stabilità del territorio e la vita dei suoi abitanti. È fondamentale che le istituzioni prendano coscienza della gravità della situazione e agiscano di conseguenza. La comunità di Modigliana, un tempo fiorente, ora si trova a dover affrontare una battaglia per la propria esistenza, sperando in un intervento tempestivo che possa riportare la normalità e la sicurezza nella vita quotidiana.