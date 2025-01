Fratelli d'Italia in crescita: il sondaggio Youtrend per Sky Tg24

Fratelli d’Italia supera il Pd nel consenso

Secondo l’ultimo sondaggio di Youtrend per Sky Tg24, Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi, attestandosi al 28,3%, con un incremento di 5 punti rispetto al Partito Democratico, che si ferma al 23,3%. Questo dato evidenzia un trend positivo per il partito guidato da Giorgia Meloni, che ha visto un aumento dello 0,8% rispetto all’ultimo rilevamento del 9 dicembre. Al contrario, il Pd ha registrato una flessione dello 0,9%.

Movimento 5 Stelle e Forza Italia in movimento

Il Movimento 5 Stelle si mantiene sostanzialmente stabile all’11,5%, mentre Forza Italia ha visto una crescita significativa, raggiungendo il 9,3%, superando nuovamente la Lega, che è scesa all’8,2% con un calo dello 0,4%. Questo scenario politico evidenzia un panorama in continua evoluzione, dove le forze politiche si contendono il consenso degli elettori. Avs segue con un 6,3%, in crescita dello 0,3%, mentre tutte le altre forze politiche si attestano sotto il 3%.

Aumento della fiducia nel governo Meloni

Un altro dato interessante emerso dal sondaggio riguarda la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni, che è aumentata al 39%, con un incremento di 5 punti. Inoltre, i giudizi positivi sul governo sono saliti al 43%, con un aumento di 9 punti. Questo riflette un cambiamento nel sentiment degli elettori, che sembrano apprezzare le politiche attuate dall’attuale esecutivo. Le intenzioni di voto per le altre forze politiche mostrano Azione al 2,9% (-0,6%), Italia Viva al 2% (-0,1%), +Europa stabile al 2%, e Noi Moderati all’1%.

Metodologia del sondaggio

Il sondaggio è stato condotto utilizzando la metodologia Cawi tra il 9 e il 12 dicembre, su un campione di 1.203 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia. I dati sono stati raccolti tenendo conto di quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza. Questi dettagli metodologici sono fondamentali per garantire l’affidabilità e la rappresentatività dei risultati ottenuti.