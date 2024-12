La nuova formazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale

La Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) ha ufficializzato i ruoli per la sua 65/a stagione, confermando figure chiave e introducendo nuove personalità nel team. Il Maggiore Pierluigi Raspa continuerà a ricoprire il ruolo di Pony 1, ovvero Capo Formazione, mentre il Maggiore Federico De Cecco sarà il solista, Pony 10. Questi ruoli sono fondamentali per garantire la coordinazione e la spettacolarità delle esibizioni aeree che caratterizzano il gruppo.

Le novità nella formazione

Una delle principali novità riguarda il Capitano Simone Fanfarillo, che assumerà il ruolo di Pony 6, primo fanalino. Questo cambiamento implica una nuova leadership nella II sezione in volo, responsabile di manovre cruciali come separazioni, incroci e ricongiungimenti. Inoltre, il Capitano Luca Battistoni, proveniente dal 6/o Stormo di Ghedi, entrerà a far parte della formazione come Pony 8, portando con sé esperienza e competenza.

Un evento di grande significato

La presentazione della nuova formazione si è svolta nell’hangar delle Frecce a Rivolto (Udine), alla presenza di autorità militari e civili. Il Generale di Divisione Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare, ha presieduto l’evento, mentre il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco ha presentato i membri della formazione. Durante la cerimonia, è stato svelato anche il poster 2025, che ritrae gli MB-339PAN in volo sulla suggestiva Monument Valley negli Stati Uniti, un’immagine che rappresenta l’orgoglio e la tradizione della PAN.

Impegno sociale e beneficenza

Oltre agli aspetti tecnici e formativi, la giornata ha visto un importante momento dedicato alla beneficenza. La PAN ha espresso il suo supporto per l’associazione “Paese di Lilliput” e per il progetto “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, dimostrando così il suo impegno non solo nel volo acrobatico, ma anche nel sociale. Questo aspetto evidenzia come la Pattuglia non sia solo un simbolo di eccellenza aeronautica, ma anche un punto di riferimento per la comunità.