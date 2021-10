Roma, 22 ott. (askanews) – Tornano i Fridays for Future, i venerdì di sciopero globale per il clima. Marcia di giovani a Stoccolma, in Svezia, patria dell’attivista Greta Thunberg che li ha lanciati nell’agosto 2018, a pochi giorni dall’importante vertice COP26 che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.