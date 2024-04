Intorno alle 22 di venerdì 12 aprile uno scooter è stato travolto da un’auto nel comune di Padenghe, sulla strada provinciale 572 Desenzano-Salò.

Incidente auto contro scooter

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che una BMW, in fase di sorpasso, si sia schiattante contro uno scooter che proveniva dalla direzione opposta. Alla guida della due ruote c’era un uomo di 36 anni, originario di Salò, che è morto sul colpo a seguito del violento impatto. Il conducente dell’auto, un giovane di 28 anni di Pralboino in provincia di Brescia, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti.

Inutile l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, l’automedica dell’ospedale di Gavardo, un’ambulanza dei Volontari del Garda e l’eliambulanza decollata dagli Spedali Civili Brescia. Per la vittima, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia locale della Valtenesi e della polstrada di Desenzano del Garda, che dovranno eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Ritiro della patente per il 28enne

Al momento i primi accertamenti dimostrerebbero che il 36enne stava viaggiando in direzione di Moniga, quando è stato travolto dall’auto all’altezza del Vivaio Cherubini. Le forze dell’ordine hanno ritirato la patente al conducente della BMW e sequestrato l’auto. Oggi si avranno i risultati dei test.