Incidente sull'A1, camion in fiamme: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Incidente sull'A1, camion in fiamme: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

L’Autostrada del Sole è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto oggi pomeriggio.

Incidente sull’A1

Intorno alle 16 di venerdì 12 aprile un camion, che trasportava carne, si è ribaltato per cause ancora da accertare, prendendo fuoco al centro della carreggiata. Non sono stati segnalati feriti, ma per consentire agli uomini dei Vigili del fuoco di eseguire le operazioni in sicurezza il tratto di autostrada tra Valdarno e Arezzo è stato chiuso al traffico.

Disagi per la circolazione

L’incidente è avvenuto all’altezza del casello di Arezzo, come riportato dal Corriere della Sera. La viabilità è andata velocemente in tilt, paralizzando una strada già molto congestionata. Si sono registrati oltre 10 chilometri di coda in direzione Firenze-Roma e altrettanta fila si stava formando tra Monte San Savino ed Arezzo, in direzione di Milano.

Scontro tra camion in A14

Nella giornata di oggi un’altra autostrada è stata teatro di un sinistro. Intorno alle 17 si sono formate lunghe file sull’A14 Bologna-Taranto a causa di uno scontro tra due tir. Al momento sono stati segnalati fino a 8km di coda nel tratto di strada compreso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione Ancona.