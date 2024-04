L’uomo ha scattato la foto sul luogo dove era appena avvenuto un drammatico incidente.

Passante si fa un selfie davanti a un incidente

I fatti risalgono a giovedì 11 aprile, come riportato dal Corriere della Sera. Il sinistro ha coinvolto una macchina che ha travolto una bicicletta. Alla guida dell’auto, una Peugeot 108, c’era una donna di 73 anni che è deceduta dopo dopo l’arrivo in ospedale. In sella alla bicicletta invece una 34enne, trasportata d’urgenza in pronto soccorso.

La foto incriminata

Lo schianto ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono radunati intorno al luogo dello scontro durante le operazioni di soccorso. Tra loro un uomo, che ha pensato di scattarsi un selfie con uno sfondo alquanto discutibile. Alle sue spalle, infatti, si scorge il corpo della ragazza in bicicletta, steso a terra con attorno i soccorritori.

Non è la prima volta

Diversi anni prima era successo un episodio analogo. Un giovane era stato fermato dalla Polizia ferroviaria dopo essersi scattato un selfie davanti ai binari della stazione di Piacenza. Dietro di lui si vedevano chiaramente gli uomini del 118 mentre soccorrevano una donna che era stata travolta da un treno in corsa. Il giovane era stato immediatamente individuato dalla Polfer, che gli aveva chiesto di eliminare dal proprio telefono tutti gli scatti fatti sulla scena dell’incidente.