Funerali in Zimbabwe: La Guida Completa all'Assicurazione Funeraria e alla Copertura Medica più Popolare

In Zimbabwe, la situazione sanitaria si fa sempre più complessa, costringendo milioni di cittadini a prendere decisioni difficili riguardo alla propria sicurezza economica e sanitaria. La storia di Steward Ganda, un uomo di 60 anni, illustra tragicamente questa realtà. Malato e impossibilitato a lavorare, Ganda ha affrontato un destino infausto a causa della mancanza di fondi per le cure mediche.

Tuttavia, la sua famiglia ha potuto organizzare un funerale dignitoso grazie alla polizza assicurativa funeraria a cui aveva aderito.

Il contesto della sanità in Zimbabwe

Nel paese, la mancanza di accesso all’assistenza sanitaria è drammatica. Secondo dati recenti, circa 16 milioni di persone, pari al 90% della popolazione, non possiedono un’assicurazione sanitaria. Questo significa che si trovano a dover affrontare le spese mediche totalmente a proprie spese. Nonostante i tentativi di riforma, le strutture sanitarie pubbliche sono gravemente compromesse, con carenze di personale e risorse che ostacolano l’accesso a cure di qualità.

Le difficoltà economiche

In un contesto dove il 60% della popolazione vive con meno di $3.65 al giorno, anche i costi minimi per una copertura sanitaria diventano proibitivi. Le polizze assicurative sanitarie, che possono costare anche $200 al mese, risultano quindi inaccessibili per la maggior parte delle famiglie. Questo scenario ha portato a una crescente diffusione delle polizze funerarie, che offrono una forma di protezione più economica e culturalmente rilevante.

Funerale o cura? Una scelta difficile

Quando si parla di assicurazione, i dati mostrano una netta preferenza per le polizze funerarie. Circa il 72% degli assicurati in Zimbabwe ha scelto di stipulare un’assicurazione per funerali piuttosto che una per cure mediche. Le polizze funerarie sono più accessibili, con costi che partono da $0.75 al mese, rendendole una scelta praticabile per molte famiglie. Questo fenomeno è alimentato dalla convinzione che il rispetto e la dignità nella morte siano prioritari rispetto alla vita stessa.

Un cambiamento culturale

Secondo esperti, le tradizioni culturali giocano un ruolo fondamentale in questa scelta. La dignità associata al funerale è profondamente radicata nella società zimbabweana. Le persone non solo desiderano garantire un funerale decoroso ai propri cari, ma sentono anche la pressione sociale di adempiere a queste aspettative. Questo porta a una preferenza per le polizze funerarie, che possono garantire un evento dignitoso e rispettoso.

Possibili soluzioni per la sanità futura

Mentre cresce la domanda di polizze funerarie, si intravedono anche tentativi di riformare il sistema sanitario. Il governo ha annunciato l’intenzione di lanciare un schema nazionale di assicurazione sanitaria a partire da giugno, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure per tutti. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sulla sostenibilità di questo progetto in un contesto di debito pubblico elevato e inflazione persistente.

Attivisti come Itai Rusike, direttore della Community Working Group on Health, avvertono che senza affrontare le determinanti sociali della salute, come la stabilità economica e l’educazione, ogni riforma potrebbe rivelarsi insufficiente. La mancanza di consapevolezza sull’importanza dell’assicurazione sanitaria rimane un ostacolo significativo nel paese.

Il ruolo della comunità

In risposta a queste difficoltà, molte comunità hanno iniziato a organizzarsi attraverso fondi di soccorso per funerali. Questi gruppi, che raccolgono contributi mensili, forniscono assistenza alle famiglie in lutto, dimostrando un forte senso di responsabilità collettiva. Alcuni esempi includono il Jegede Burial Society, che ha riunito i membri per garantire un supporto adeguato durante i funerali, evidenziando l’importanza della preparazione anche in vita.