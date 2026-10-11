Un uomo era uscito dal carcere in permesso per andare al battesimo del figlio, poi non è tornato in cella ed i Carabinieri lo hanno poi trovato, scoprendo una cosa incredibile.

I permessi premio nel mondo carcerario sono un qualcosa di molto ambito da parte dei detenuti perché permettono di uscire dalle sbarre per qualche ora permettendo loro di tornare, seppur per qualche ora, alla normalità del mondo e di rivedere affetti che non vedono da tempo ma a volte queste uscite si trasformano in fughe inattese.

I carabinieri lo ritrovano nell’armadio a casa della madre

Dopo aver fatto perdere le tracce per diverse settimane i Carabinieri si sono messi alla caccia di un detenuto che sembrava effettivamente sparito dato che non ha fatto ritorno in carcere. Considerando la particolare situazione era ipotizzabile potesse essere tornato in famiglia.

Complice l’età del detenuto, molto giovane, il ritorno a casa era infatti tra le opzioni più papabili ed in effetti proprio così è stato. L’uomo è infatti riuscito ad arrivare a Giuliano, in provincia di Napoli, di dove è originario e a nascondersi a casa della mamma.

I Carabinieri lo hanno ritrovato all’interno di un armadio e per lui non c’è stata via di scampo venendo nuovamente arrestato.

Era uscito dal carcere per andare in permesso al battesimo del figlio

Il caso ha avuto inizio lo scorso 16 settembre quando il detenuto di soli 22 anni aveva ottenuto un permesso premio per assistere al battesimo del figlio.

I primi sospetti sono nati dal fatto che egli non ha fatto ritorno nel carcere di Bellizzo Irpino dove era recluso.

Le ricerche sono durate tre settimane sino al ritrovamento in casa dei genitori, dato che nessuno ha aperto quando i militari hanno suonato il campanello, i due agenti hanno quindi fatto irruzione dal balcone come riporta TGCom24.

Sono scattate nuovamente le manette per il giovane fuggitivo che ora dovrà scontare una pena di 3 mesi e due giorni in una nuova casa circondariale, in questo caso quella di Poggioreale in provincia di Napoli.