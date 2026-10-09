"Vi uccido tutti", minaccia i vicini con un coltello di 30 centimetri: carabinieri sul posto

Con un coltello lungo 30 centimetri, un uomo di 43 anni ha minacciato i propri vicini di casa a Gussago, in provincia di Brescia: è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dall'uso delle armi.

A Gussago, in provincia di Brescia, un uomo di 43 anni avrebbe minacciato i vicini di casa impugnando un coltello lungo 30 centimetri. L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dall’uso delle armi.

Brescia, minaccia i vicini con un coltello lungo 30 centimetri: “Vi uccido tutti”

Nella serata di mercoledì scorso, 7 ottobre 2026, un uomo di 43 anni, pregiudicato, avrebbe minacciato i vicini di casa impugnando un coltello lungo ben 30 centimetri. Il fatto a Gussago, in provincia di Brescia. L’allarme è scattato dopo numerose segnalazioni al 112 da parte dei residenti di una corte comune, sulla quale si affacciano diverse case.

Secondo quanto ricostruito, il 43enne, in stato di alterazione, avrebbe minacciato di morte i vicini, costringendoli a barricarsi nelle proprie abitazioni. Sul posto sono giunti subito i Carabinieri, con l’uomo che ha però cercato di aggredire pure loro, tanto che è stato necessario l’utilizzo del taser. I militari sono riusciti alla fine a immobilizzarlo e a sequestrargli il coltello.

Brescia, minaccia i vicini con un coltello lungo 30 centimetri: arrestato un 43enne

Serata di vera paura per i vicini di casa di un uomo di 43 anni a Gussago, in Franciacorta, nel Bresciano. Il 43enne infatti, in stato di alterazione, li avrebbe minacciati di morte impugnando un coltello lungo 30 centimetri e costringendoli quindi a barricarsi in casa. Quando i Carabinieri sono giunti sul posto hanno dovuto utilizzare un taser per bloccarlo e sequestrargli l’arma. L’uomo, 43 anni e pregiudicato, è stato dunque arrestato dai Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gardone Val Trompia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata dall’uso delle armi. Questa mattina, dopo l’udienza, il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere. Misura ritenuta necessaria al fine di garantire l’incolumità delle persone minacciate.