Furti ai danni della campagna dei papaveri

La campagna annuale dei papaveri, che si svolge in prossimità del Giorno della Memoria, ha già subito un duro colpo a Edmonton. Negli ultimi giorni, tre scatole per la raccolta dei papaveri sono state rubate da diverse attività commerciali della città. Questo evento ha suscitato grande delusione tra i membri della comunità e i veterani, che dipendono da queste donazioni per sostenere le loro iniziative.

Un problema ricorrente

Greg Laskey, ex presidente della Norwood Legion, ha commentato la situazione affermando che, sebbene sia deludente, non è affatto insolita. Ogni anno, tra i due e i quattro contenitori di papaveri vengono rubati durante la campagna. Laskey ha ricordato che lo scorso anno, tre scatole erano scomparse nella zona di Beverly. Questo fenomeno non solo danneggia la raccolta fondi, ma toglie anche risorse vitali ai veterani della zona di Edmonton.

La reazione della comunità

Le scatole rubate, note come “honor boxes”, rappresentano un simbolo di rispetto e sostegno per i veterani. Laskey ha sottolineato che il denaro raccolto è interamente donato e, pertanto, è difficile quantificare l’ammontare sottratto. Tuttavia, la comunità si sta mobilitando per contrastare questi atti di vandalismo. Le autorità locali sono state informate dei furti e si stanno attivando per garantire la sicurezza delle raccolte. La campagna è ancora a metà strada e ogni contributo è fondamentale per sostenere i veterani, sia quelli più anziani che i nuovi arrivati.

Un appello alla solidarietà

Nonostante le difficoltà, Laskey ha fatto un appello alla comunità affinché continui a sostenere la campagna. “Abbiamo meno veterani anziani rispetto al passato, ma ci sono anche nuovi veterani che hanno bisogno del nostro aiuto”, ha affermato. La speranza è che, attraverso la solidarietà e il supporto della comunità, si possa superare questo momento difficile e garantire che i veterani ricevano il sostegno di cui hanno bisogno.