Fvg: Fedriga, 'serve forte alleanza tra istituzioni al di là colore politico'

Pordenone, 8 mar. (Adnkronos) – Voglio "sottolineare l'alleanza istituzionale fondamentale nel paese per far sì che l'Italia possa raggiungere gli obiettivi, in un momento estremamente difficile a livello internazionale, ma che può passare soltanto attraverso una forte alleanza tra le istituzioni del paese indipendentemente dal loro colore politico". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo al Teatro Verdi di Pordenone in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione. Il governatore leghista ha inoltre ringraziato la premier Giorgia Meloni, presente in platea.