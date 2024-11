Gaetano Manfredi eletto presidente di Anci: un nuovo inizio per i Comuni ital...

Gaetano Manfredi eletto presidente di Anci: un nuovo inizio per i Comuni ital...

Manfredi promette un'agenda concreta per i Comuni e un'interlocuzione diretta con il governo

Un’elezione storica per l’Anci

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto all’unanimità presidente dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, durante l’assemblea che si sta svolgendo a Torino, presso il Lingotto Fiere. Questa nomina rappresenta un momento cruciale per i Comuni italiani, che si trovano ad affrontare sfide sempre più complesse in un contesto economico e sociale in continua evoluzione.

Un dialogo aperto con il governo

In un intervento a margine della sua elezione, Manfredi ha sottolineato l’importanza di stabilire un dialogo diretto e costruttivo con il governo. “Alla premier dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali e concreti”, ha affermato, evidenziando la volontà di presentare proposte serie e unitarie. Questo approccio mira a rafforzare la collaborazione tra i Comuni e le istituzioni centrali, con l’obiettivo di affrontare insieme le problematiche locali.

Un’agenda per i Comuni

Manfredi ha annunciato che, nei prossimi giorni, verrà costruita un’agenda dei Comuni, contenente una serie di proposte concrete da sottoporre alla premier. “Sono convinto che riusciremo a trovare una strada comune per realizzarle”, ha dichiarato, esprimendo fiducia nella possibilità di un confronto proficuo. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un passo significativo verso una maggiore attenzione alle esigenze locali e una risposta più efficace alle sfide che i Comuni devono affrontare quotidianamente.