Dopo tre giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, Gaia Pagliuca è morta nella serata di ieri, domenica 29 settembre. La giovane ragazza si era sentita male dopo l’anestesia per un trattamento effettuato dal dentista.

La morte di Gaia Pagliuca

La ragazza si era sentita male giovedì 26 settembre mentre si trovava in uno studio dentistico a Petrignano, dove si era recata per un trattamento odontoiatrico. La giovane aveva avuto un arresto cardiaco e fin da subito le sue condizioni erano apparse molto gravi ai soccorritori del 118. Il personale medico aveva provato a lungo a rianimarla e l’intervento era stato rapidissimo. I tentativi dei medici, però, non hanno potuto evitare la tragica scomparsa, avvenuta ieri.

La comunità di Santa Maria degli Angeli, dove la 24enne risiedeva, e di Assisi è incredula e addolorata per quanto accaduto. In una nota ufficiale, diffusa su Facebook il Comune di Assisi ha espresso il cordoglio per la morte della giovane ragazza.

Le indagini dopo la morte della giovane

Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Bisognerà chiarire se l’arresto cardiaco sia stato causato da condizioni pregresse o ci siano responsabilità da attribuire a terzi. Fra le ipotesi c’è anche quella dell’anestesia.

Gli indagati per la morte della 24enne

Al momento non ci sarebbero indagati. Tuttavia, non è da escludere che in vista dell’autopsia venga ipotizzato l’omicidio colposo come titolo di reato.