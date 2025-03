Danni alla tua auto? Con la Kasko sei coperto anche in assenza di urto con un...

Danni alla tua auto? Con la Kasko sei coperto anche in assenza di urto con un...

Cos'è e come funziona la garanzia Kasko, un'assicurazione auto per la vostra sicurezza e protezione, anche disponibile in versione Mini Kasko.

Quando si parla di assicurazione auto, si tende a concentrarsi sulla RC Auto, la copertura obbligatoria per legge che copre i danni causati a terzi. Tuttavia, questa polizza non copre i danni subiti dalla tua vettura, che rimane scoperta in caso di incidente con colpa, ribaltamento o uscita di strada.

Per una protezione completa, è possibile aggiungere alla propria polizza la garanzia Kasko, una soluzione pensata per indennizzare i danni subiti dal tuo veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del sinistro. Questo significa che, anche se sei tu a causare l’incidente, puoi attivare questa garanzia per coprire i costi di riparazione.

Come funziona la garanzia Kasko?

A differenza della sola RC Auto, la Kasko protegge il tuo veicolo in caso di

Incidente con colpa .

Ribaltamento o uscita di strada , causati ad esempio da distrazione o da condizioni stradali avverse.

Urto contro ostacoli fissi o mobili , come pali, guardrail, marciapiedi ecc.

Questa garanzia è particolarmente utile per chi desidera maggiore protezione, evitando spiacevoli sorprese e costi imprevisti in caso di incidente.

Kasko o Mini Kasko? Quale scegliere?

Se desideri maggiore protezione, puoi optare per la Kasko, che copre i danni subiti dal veicolo a prescindere dalla dinamica dell’incidente. Questa è la soluzione ideale per chi guida spesso, possiede un’auto di elevato valore o vuole semplicemente sapersi maggiore copertura.

Se invece cerchi una protezione più ridotta, puoi scegliere la Mini Kasko (o Collisione), che interviene solo nei casi di urto accidentale con un altro veicolo identificato. Questa opzione offre comunque una buona tutela aggiuntiva rispetto alla sola RC Auto, ma esclude danni da uscite di strada, ribaltamenti o urti contro ostacoli.

Cosa non copre la garanzia Kasko?

Come ogni garanzia assicurativa, anche la Kasko prevede delle esclusioni. Ad esempio, non copre i danni se

Il conducente è in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il guidatore non possiede una patente valida o non è autorizzato alla guida del veicolo.

I danni sono causati durante operazioni di carico e scarico o in caso di traino attivo o passivo .

Il veicolo subisce danni da cose o animali trasportati a bordo.

Inoltre, è bene verificare la presenza di eventuali franchigie, scoperti e massimali che possono influenzare l’entità dell’indennizzo da parte dell’assicurazione.

Quanto costa la polizza Kasko?

Anche il prezzo della Kasko può dipendere da diversi fattori, tra cui

Il valore dell’auto .

L’esperienza di guida .

L’uso dell’auto .

In generale, la Mini Kasko può avere un costo inferiore rispetto alla Kasko completa, ma garantisce una protezione più limitata. Per scegliere la formula più adatta, è consigliabile richiedere un preventivo personalizzato e confrontare le offerte disponibili.

Quando conviene sottoscrivere la Garanzia Kasko?

Questa garanzia è particolarmente indicata per:

Chi possiede un’auto nuova o di valore , per ovviare a spese elevate in caso di danni.

Chi guida spesso e percorre lunghi tragitti .

Chi vive in zone con traffico intenso , dove il pericolo di sinistri è maggiore.

Se desideri una protezione ancora più ampia, oltre alla Kasko puoi aggiungere altre garanzie accessorie, come furto e incendio, eventi naturali o atti vandalici.

La Garanzia Kasko rappresenta la soluzione perfetta per chi vuole viaggiare senza preoccupazioni, sapendo di essere protetto al massimo. Anche se il costo della polizza è superiore rispetto a quello della polizza con la sola RC Auto, la protezione che si ha vale l’investimento.

Se stai valutando questa opzione, richiedere un preventivo online con distributori affidabili e convenienti come ConTe.it, appartenente al Gruppo Admiral, ti aiuterà a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze e al tuo budget, per guidare sempre con la massima tranquillità e certo di poter affrontare serenamente gli inconvenienti che potrebbero capitare. Con la sua piattaforma semplice e intuitiva, potrai confrontare diverse opzioni e scegliere la protezione migliore per viaggiare sempre con la massima tranquillità, certo di avere al tuo fianco un’assistenza tra le migliori del settore e tutte le attenzioni di cui necessiti.