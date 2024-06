Gas, Arera rivede il prezzo per i clienti vulnerabili: a maggio +3,1%

Arera ha annunciato che il prezzo del gas per i clienti domestici vulnerabili a maggio 2024 è di 103,66 centesimi di euro per metro cubo, con un aumento del 3,1% rispetto ad aprile.

Gas, Arera aggiorna il prezzo per i clienti vulnerabili: +3,1% a maggio

Questo aumento è dovuto all’incremento delle quotazioni all’ingrosso. Il costo della materia prima gas per questi clienti è di 32,99 euro al megawattora. Dal gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela della vulnerabilità, riservato ai clienti domestici vulnerabili.

Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha commentato che, nonostante l’aumento, i prezzi nel servizio di tutela rimangono più convenienti rispetto alla maggior parte delle offerte del mercato libero. Per un utente tipo che consuma 1100 metri cubi di gas, l’aumento del 3,1% comporta una spesa annua aggiuntiva di circa 34 euro.

La spesa totale per il gas nei prossimi dodici mesi sarà di circa 1140 euro, mentre quella per l’energia elettrica sarà di 546 euro, per un totale complessivo di 1686 euro. Rispetto a maggio 2021, il prezzo del gas è aumentato del 40,8%, mentre è diminuito del 16,4% rispetto al picco di maggio 2022.

Furio Truzzi, presidente onorario di Assoutenti, ha sottolineato che gli utenti vulnerabili stanno subendo aumenti significativi, con tariffe di maggio superiori del 13,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aggravio di spesa annua di 134,5 euro per famiglia. Inoltre, ha evidenziato che nel mercato libero le tariffe del gas non stanno calando come previsto e la concorrenza tra operatori è ancora scarsa, causando prezzi elevati per i consumatori.