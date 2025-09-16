Il Lussemburgo si è unito agli altri Paesi che sono favorevoli al riconoscimento dello Stato di Palestina.

La prossima settimana all’Onu, anche il Lussemburgo riconoscerà lo Stato di Palestina.

Gaza, anche il Lussemburgo riconoscerà lo Stato di Palestina

Mentre a Gaza continuano i bombardamenti da parte di Israele, c’è attesa per l’incontro della prossima settimana all’Onu. Diversi Paesi, quali Francia, Belgio, Canada e Australia, hanno già detto che riconosceranno lo Stato di Palestina.

A loro si aggiunge il Lussemburgo. Il primo ministro Luc Frieden e il ministro degli Esteri Xavier Bettel, hanno infatti annunciato che questa decisione sarà formalizzata nei prossimi giorni a New York.

Lussemburgo, le parole di Luc Frieden

Come visto, anche il Lussemburgo ha deciso di riconoscere lo Stato di Palestina. Queste le parole del primo ministro lussemburghese Luc Frieden: “siamo convinti che una soluzione dei sue Stati possa portare una pace duratura nella regione. Non accadrà dall’oggi al domani, ma un movimento dimostra che questa soluzione è ancora attuale. Per questo motivo il governo lussemburghese intende unirsi a coloro che riconoscono lo Stato di Palestina alla conferenza dei sue Stati che si terrà la prossima settimana.” Oggi, il ministro degli Esteri Xavier Bettel, ha confermato le parole di Frieden. Ricordiamo inoltre che l’Assemblea Generale dell’Onu è prevista il prossimo 22 di settembre a New York.