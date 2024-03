Il prossimo lunedì potrebbero tenersi a Washington i colloqui tra funzionari americani e israeliani, sull’annunciata operazione dello Stato ebraico a Rafah.

Colloqui tra funzionari americani e israeliani: l’operazione dell’esercito israeliano continua

L’operazione dell’esercito israeliano nell’ospedale al-Shifa di Gaza City continua. Intanto, alcuni funzionari americani hanno fatto sapere alla Cnn che lunedì prossimo potrebbero tenersi a Washington dei colloqui tra funzionari americani e israeliani sull’annunciata operazione dello Stato ebraico a Rafah.

Gaza, Cnn: lunedì possibili colloqui Usa-Israele

Secondo alti funzionari americani, la delegazione israeliana ha proposto di riprogrammare per il prossimo lunedì i colloqui con gli Usa su Rafah, riconoscendo che le tempistiche sono complicate dalla scadenza del 31 marzo che il governo israeliano deve affrontare per elaborare una nuova legge che regola la coscrizione obbligatoria per gli ebrei ultra-ortodossi da tempo esentati dal servizio militare obbligatorio.

Israele continua a ritenere indispensabile l’offensiva nell’area di Rafah. Benjamin Netanyahu, però, sembra intenzionato a mantenere aperti i canali diplomatici per il dialogo con lo scopo di garantire la liberazione degli ostaggi. Il primo ministro israeliano ha chiesto alla Corte Suprema israeliana di rinviare la scadenza. I funzionari americani hanno affermato che non è stata stabilita una data per l’incontro.