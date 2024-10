GBC Italia, Capaccioli: insieme per costruire il futuro

Roma, 24 ott. (askanews) - "Abbiamo voluto mettere al centro come tema cardine di questo incontro alcuni fattori ormai fondamentali per la transizione ecologica e digitale, nel nostro paese e in particolar modo in questo caso nel settore delle costruzioni e dell'ambiente costruito. Ecco perchè rius...

Roma, 24 ott. (askanews) – “Abbiamo voluto mettere al centro come tema cardine di questo incontro alcuni fattori ormai fondamentali per la transizione ecologica e digitale, nel nostro paese e in particolar modo in questo caso nel settore delle costruzioni e dell’ambiente costruito. Ecco perchè riuscire a mettere insieme intelligenza artificiale, finanza e sostenibilità è diventato prioritario non solo per l’agenda di GBC ma anche per quella del governo a cui vorremo lasciare una serie di riflessioni e di spunti proprio per iniziare a guardare al nostro paese con una visione diversa che sia inclusiva e tenga sempre ben presente il ruolo dell’essere umano ancora prima del costruire bene”.

Lo ha affermato Fabrizio Capaccioli, Presidente Green Building Council Italia, in occasione del Convegno Nazionale di GBC Italia, “Costruire il futuro: sostenibilità, finanza verde e AI al servizio dell’edilizia”, svoltosi oggi a Roma.