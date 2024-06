Le dichiarazioni di Roberto Vannacci al suo primo giorno di lavoro al Parlamento Europeo. Il generale ha avviato le procedure per l’accredito in vista dei prossimi cinque anni da eurodeputato.

Generale Roberto Vannacci: “Sono pronto a paracadutarmi sul Parlamento europeo”

“Sono pronto a paracadutarmi sul Parlamento europeo, aspetto solo l’autorizzazione” ha dichiarato Roberto Vannacci al suo primo giorno di lavoro al Parlamento europeo. “Nel mio campo quello che ho fatto oggi si chiama ‘ricerca e presa di contatto’: osservo, mi oriento e studio il mio campo di battaglia, e poi comincio a lavorare” ha dichiarato il generale all’Ansa, interrogato sugli incontri avuto in giornata. Tra le priorità del suo mandato, l’eurodeputato ha citato “sicurezza, rovesciamento del Green deal e identità“.

Vannacci: pronto a lavorare con i colleghi francesi

“Alle elezioni in Francia deve vincere la democrazia, i cittadini chiedono un cambio di passo. Macron? Non mi piacciono alcune sue dichiarazioni, come quelle sull’invio di truppe in Ucraina fatte anche a nome di altri Paesi diversi dal suo” ha dichiarato Vannacci, spiegando di essere pronto a lavorare con i colleghi francesi del Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen.

L’ufficiale ha aggiunto che “in una democrazia tutte le forze politiche devono avere voce in capitolo ed esprimere le proprie opinioni e posizioni“.