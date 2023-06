Gentiloni: "La rimodulazione del Pnrr italiano va fatta presto e bene"

Bruxelles, 8 giu. (askanews) – “Dobbiamo lavorare presto e bene e dobbiamo ricevere una proposta di rimodulazione generale del Pnrr italiano il prima possibile. È vero che diversi paesi non hanno ancora avanzato questa proposta di rimodulazione generale, penso che con l’arrivo un paio di giorni fa della proposta spagnola, siano all’incirca 10 i paesi che hanno già ricevuto il via libera della proposta di una rimodulazione generale. Non siamo isolati in questo ritardo, ma visto che le rate si susseguono bisogna farlo presto e bene”: lo ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni ospite a Start su Sky TG24.