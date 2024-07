George Clooney chiede il ritiro di Joe Biden per la rielezione alla Casa Bianca: l'appello sul New York Times

La dichiarazione di George Clooney è scritta nero su bianco sul New York Times. L’attore, da sempre democratico, sottolinea l’amore e la stima che prova per l’attuale presidente americano, Joe Biden, ma afferma che è arrivato il momento di un nuovo presidente per l’America.

Le parole di George Clooney

Anche dal mondo dello spettacolo arrivano appelli affinché Joe Biden si ritiri dalla corsa alle presidenziali di novembre. L’attore scarica Biden dopo la deludente prestazione nel duello tv di fine giugno contro Donald Trump:

“Io amo Joe Biden come senatore, come vicepresidente e come presidente, lo considero un amico, credo in lui. Credo nel suo carattere, credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato”.

Tuttavia, Clooney conclude affermando che l’unica battaglia che non può essere vinta è quella contro il tempo.

“E’ devastante dirlo, ma il Joe Biden che tre settimane fa era alla raccolta fondi non era il “fottutamente grande” Joe Biden del 2010. E neanche il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che tutti noi abbiamo visto al dibattito”.

Le preoccupazioni per le prossime elezioni

Clooney è certo di una cosa: i democratici non vinceranno a novembre con questo Presidente, non prenderanno la Camera e perderanno il Senato.

“Come democratici tratteniamo il respiro o abbassiamo il volume tutte le volte vediamo il Presidente quando esce dall’Air Force One o torna verso il microfono per rispondere a una domanda non prevista”.

Per l’attore Joe Biden resta un eroe che ha salvato la democrazia nel 2020, ma deve farlo anche oggi, nel 2024 con il suo ritiro.

I possibili candidati secondo Clooney per le prossime elezioni

L’attore cita i possibili candidati che il partito dovrebbe scegliere come nuovo candidato alla convention del mese prossimo: da Wes Moore a Kamala Harris, da Gretchen Whitmer a Gavin Newsom e Andy Beshear o J.B. Pritzker. L’invito di Clooney è di decidere in fretta.