Germania, attacca i passanti con il coltello e fugge: tre morti e sette feriti

Durante il concerto di “Susan Koecher’s Suprafon” si è verificato un attacco con il coltello alle persone sotto il palco. Un’aggressione che ha portato a un bilancio di tre morti e sette feriti.

Un terribile attacco con un coltello si è verificato in Germania, durante il concerto di “Susan Koecher’s Suprafon“. Come riportato da Repubblica, il testimone Lars Breitzke ha raccontato di aver notato l’espressione agghiacciata della cantante, per poi notare un uomo che cadeva a terra a un metro di distanza da lui. Era convinto fosse ubriaco, ma poi ha visto altre persone in terra e diverse pozze di sangue. Poco prima, come riporta la ricostruzione di quanto accaduto, un uomo aveva iniziato ad attaccare i passanti con un coltello in mezzo alla folla sotto il palco. Un’aggressione che ha portato a un bilancio di tre morti, due uomini e una donna, cinque feriti in condizioni gravissime e due feriti in condizioni gravi.

La notizia dell’attacco è stata data dal quotidiano locale Solinger Tageblatt, che ha riferito che la tragedia si è consumata a Solingen, in Nordreno-Westfalia, durante le celebrazioni dei 650 anni della città. Un anniversario intitolato “Festa della diversità“. La polizia ha confermato l’attacco, sottolineando che probabilmente si tratta di un attacco a sfondo terroristico. Secondo i testimoni l’aggressore sarebbe “di aspetto arabo” e sarebbe fuggito subito dopo aver coltellato al collo diverse persone.

La polizia, che ha parlato di attentato, ha lanciato l’allarme in quanto l’aggressore è ancora in fuga. La caccia all’uomo è aperta e gli elicotteri stanno sorvolando la zona. Il motivo dell’aggressione non è ancora chiaro, ma gli agenti parlano di attacco a sfondo terroristico. La zona è stata blindata e gli agenti hanno invitato i cittadini di Solingen a lasciare il centro della città. Dopo l’attacco, uno degli organizzatori dell’evento, Philipp Mueller, è salito sul palco per interrompere le celebrazioni e ha esortato la folla a lasciare lentamente la piazza, aggiungendo che “i pompieri stanno cercando di salvare la vita a nove persone“.

Il sindaco di Solingen, Tim Kurzback, ha scritto su Facebook “siamo tutti sotto shock, sconvolti e molto tristi. Volevamo festeggiare insieme il nostro anniversario cittadino e ci ritroviamo a piangere morti e feriti. Mi spezza il cuore, che la nostra città sia finita vittima di un attentato. Ho le lacrime agli occhi pensando a coloro che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che lottano ancora per la loro vita“.