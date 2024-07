Il terribile attacco avvenuto in una scuola di danza a Southport ha portato alla morte di tre bambine. Il bilancio delle vittime di questa terribile tragedia è salito.

Attacco alla scuola di danza a Southport, il bilancio delle vittime sale: tre bambine morte

Il bilancio dell’attacco contro una scuola di danza a Southport è salito a tre bambine morte. L’attacco è avvenuto con un coltello durante una lezione di yoga e danza dedicata alla musica di Taylor Swift. Nell’attacco sono rimaste ferite altre 8 persone, di cui 5 in modo molto grave. L’autore dell’attacco, un ragazzo di soli 17 anni, è stato arrestato. Per il momento non si conosce il movente del terribile gesto.

Attacco alla scuola di danza a Southport: il cordoglio di Taylor Swift

La cantante Taylor Swift ha espresso il suo cordoglio su Instagram. “L’orrore per l’attentato di Southport mi assale continuamente e sono completamente sotto choc. La perdita di vite umane e di innocenza, e il trauma orrendo inflitto a tutti coloro che erano lì, alle famiglie e ai primi soccorritori. Erano solo dei bambini a lezione di danza. Non so proprio come esprimere le mie condoglianze a queste famiglie” ha dichiarato la cantante.