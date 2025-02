Germania: polizia, 'sospettato Monaco aveva 'orientamento islamista''

Berlino, 14 feb. (Adnkronos/Afp) – La polizia ritiene che l'uomo afghano sospettato di aver investito un gruppo di persone a Monaco di Baviera possa avere motivazioni estremiste islamiche. Lo hanno reso noto le autorità tedesche, secondo cui, le prime valutazioni delle prove sequestrate dai dispositivi elettronici appartenenti al sospettato hanno evidenziato un "certo orientamento islamista", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce della polizia Guido Limmer.

Tuttavia, non esistono prove di legami con organizzazioni come l'Isis, dopo e quanto a possibili complici, non ci sono indicazioni, al momento, che ve ne siano. Dopo l'attentato, il sospettato ha pronunciato le parole "Allahu Akbar" (Dio è grande) agli agenti di polizia e ha anche pregato dopo il suo arresto, ha aggiunto il procuratore Gabriele Tilmann.