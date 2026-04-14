Germania-Ucraina, accordo per rafforzare la cooperazione nella difesa

Berlino, 14 apr. (askanews) – Germania e Ucraina annunciano una partnership strategica in materia di difesa, con il dichiarato intento di apprendere dall’esperienza ucraina sul campo di battaglia, soprattutto nell’impiego dei droni. Maggiore cooperazione anche nella ricostruzione e a tal fine sono stati firmati diversi accordi durante i colloqui tra i governi tedesco e ucraino a Berlino.Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo ucraino Mykhailo Fedorov hanno firmato un accordo per intensificare la cooperazione in materia di difesa, mentre al presidente Volodymyr Zelensky e al cancelliere Friedrich Merz sono stati mostrati i modelli di diversi progetti congiunti tedesco-ucraini di droni.In conferenza stampa, Merz ha sottolineato come gli accordi di cooperazione, che includono un’intesa per la condivisione di dati digitali di combattimento per lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma, rafforzeranno “le capacità di difesa e la base industriale sia della Germania che dell’Europa”: “Ciò che stiamo facendo attraverso questa cooperazione non è vantaggioso solo per la difesa dell’Ucraina.

È vantaggioso anche per noi, per la nostra sicurezza, perché nessun esercito in Europa è stato messo alla prova in combattimento negli ultimi decenni quanto quello ucraino. Nessuna società è diventata più resiliente di quella ucraina e nessuna industria della difesa è diventata più innovativa di quella ucraina”. “Inoltre, ci coordineremo strettamente per agevolare il ritorno in patria dei cittadini ucraini che hanno cercato rifugio qui.

Abbiamo ribadito ancora una volta il nostro sostegno agli sforzi dell’Ucraina per ridurre l’esodo degli uomini ucraini in età militare. Ciò è essenziale per salvaguardare le capacità di difesa, la coesione sociale e la ricostruzione dell’Ucraina. Abbiamo bisogno di progressi rapidi e concreti in questo ambito”, ha aggiunto.