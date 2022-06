Get old or get Classic: Magnum nell’era dei classici senza tempo

Roma, 23 giu. (askanews) – Cosa definisce un Classico? Il suo essere senza tempo, il suo carattere iconico, il suo essere riconoscibile in ogni luogo, la sua innegabile distintività. Se a tutto questo si uniscono una forma inconfondibile, il suono inimitabile del crack a ogni morso e la qualità degli ingredienti, il risultato è unico: Magnum Classico.

Un classico intramontabile del gelato, che punta su una nuova e intrigante campagna presentata con un evento esclusivo alle Scuderie del Quirinale, un luogo dal cuore unico e inarrivabile.

Giorgio Nicolai, Ice Cream Marketing Director Unilever: “Oggi stiamo parlando di Magnum che è un’icona ma penso che la personalità con cui si è presentato Magnum quando è arrivato nel mondo dei gelati ci ha subito raccontato di un prodotto che sarebbe ovviamente diventato un’icona.

“Essere icona non è facile perché parliamo di Magnum Classico quello più semplice una fetta di gelato alla vaniglia con una fantastica cioccolata che la ricopre ma ha una sua forma, una sua shape, ha introdotto alcuni piccoli elementi come la stecca a forma di osso che 40 anni fa era qualcosa di rivoluzionario e in questa semplicità c’era già una personalità e uno stile classico ma che si capiva che avrebbe resistito nel tempo a tutte le mode e ai trend e oggi dopo 40 anni con lo stesso prodotto classico possiamo dire che è diventato una icona in tutto e per tutto”.

Durante la serata gli invitati hanno avuto modo di scoprire il mondo di Magnum, attraverso un percorso espositivo, e degustativo, allestito per l’occasione nel Magnum Cafè. La mostra ha messo in risalto la storia di Magnum in un percorso in quattro capitoli che racchiudono le caratteristiche principali di ciò che ha reso Magnum Classic un’icona di stile.