Giacomo Urtis in abito da sposa: "Per tutti gli uomini sposati con cui sono s... Giacomo Urtis in abito da sposa: "Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato"

Il chirurgo plastico Giacomo Urtis sfila in abito da sposa alla sfilata di Celli Centro Sposi a Roma, lasciando tutti a bocca aperta: "Per tutti gli uomini sposati con cui sono stato o che mi scrivono e che poi non mi sposano, così io mi sposo lo stesso".