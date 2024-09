Gianni Sperti: "Il denaro vinto a La Talpa? Non l'ho mai ricevuto, ecco il motivo"

Nel 2005, Gianni Sperti ha preso parte alla seconda stagione de La Talpa, dal quale è uscito come il fortunato vincitore di 200.000 euro. Tuttavia, in un’intervista con Verissimo, ha rivelato di non aver mai ricevuto quei soldi. Secondo quanto riportato da Sperti, i fondi sono stati usati per ripianare un debito che gli è stato imposto da due individui di cui si fidava come amici. Ha dichiarato: “La mia vittoria a La Talpa? Sembra una gioia, ma c’è stata una brutta sorpresa. Non ne ho mai parlato, perché il nostro mestiere è quello di divertire il pubblico e farlo ridere. […] Ma penso che sia importante condividere la mia storia, per poter aiutare chi potrebbe trovarsi in situazioni simili: sono stato ingannato. Le persone che mi hanno frodato erano due amici intimi. Quando ho scoperto tutto, ho perso tutto. Mi hanno fatto contrarre un debito. Non ho mai avuto in mano i soldi vinti a La Talpa. […] Mio padre mi ha sostenuto. Per fortuna avevo ancora un lavoro, quindi la mia situazione economica si è ripresa più rapidamente”. Sperti non ha voluto entrare nei dettagli, ma sembra che questi due truffatori siano professionisti in questo campo e hanno finto di essere suoi amici allo scopo di ingannarlo.