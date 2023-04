Home > Video > Gigi di "buongiorno pescheria" parla di Mari Gigi di "buongiorno pescheria" parla di Mari

“Quando lei dice di essere mia figlia lo dice perché se lo sente lei: ho conosciuto mia moglie che aveva una figlia, non ho mai voluto prendere il posto di nessuno, sono padre anch’io e so cosa vuol dire. Abbiamo nascosto questo particolare solo per proteggere la privacy della nostra famiglia”. Gigi, il virale pescivendolo “buongiorno pescheria”, risponde così all’appunto di un utente su Tiktok, spiegando i motivi della decisione di nascondere il legame familiare.